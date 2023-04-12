Катував полковника ЗСУ Світана: у Росії судитимуть сепаратиста, який розкритикував міноборони

У Росії зібралися судити лікаря з окупованої Горлівки Юрія Євича, який брав участь у військових діях проти України. Відомо, що Євич катував полковника запасу ЗСУ Романа Світана.

Російські медіа пишуть, що донос на Євича написав поліцейський, який проходив у лікаря-сепаратиста курс із тактичної медицини, інформує 24 Канал. У повідомленні мовиться, що поліцейському не сподобалися висловлювання Євича про проблеми з постачанням в російській армії.

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У Росії починають судити своїх же

"У своєму виступі Євич провокував створення негативної оцінки збройних сил Росії з огляду на проведення "спеціальної військової операції". З великою долею ймовірності можна припускати, що ця особа діє за вказівкою ворогів з метою дискредитації як волонтерського руху, так і ветеранів "СВО", – цитують висловлювання працівників навчального центру "Технології виживання", з яким співпрацював Євич.

Що цікаво, інформація про донос на Євича обурила російських "турбопатріотів", які схвально ставляться до боротьби з "дискредитаторами" російської армії. Також так звані "турбопатріоти" в Росії закликають до ескалації конфлікту.

У відповідних телеграм-каналах почали з'являтися критичні висловлювання про "поліцейського", який написав донос. Зокрема, йому закидають, що він би навіть не зміг заїхати в зону бойових дій і протиставляють Євича, який нібито рятує окупантів на небезпечних ділянка.

Що більше, "турбопатріоти" звинувачують саме поліцейського у зраді й просять зверну на нього увагу.

Що відомо про сепаратиста Євича

Юрій Євич – уродженець Горлівки, яка тимчасово окупована. У 2014 році він воював на Донбасі в лавах сепаратистів так званої "ДНР", отримавши звання старшого лейтенанта медичної служби.

Після повномасштабного вторгнення Росії брав участь у бойових діях у складі так званого "Союзу добровольців Донбасу". Відомий лекціями з тактичної медицини, які проводить для російських силовиків.

Також Євич неодноразово виступав із нацистськими висловлюваннями, називаючи Україну "недокраїною, а українців – "недолюдьми".

Євич катував Світана і розповів про це

Український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, який є частим гостем ефірів 24 Каналу, пройшов через російський полон у 2014 році на Донбасі. Світан стикався з Євичем у донецькій катівні "Ізоляція".

"Був ще доктор, який мене тримав у свідомості, я його називаю "доктор Менгеле", тримав у катівнях у свідомості, щоб не помер, щоб постійно тримався. Юрій Євич, він ще письменник, написав книжку і там у цій книжці є, як мене катували, як він це подає цікаво. Якщо набрати в Google "Юрій Євич", то Google якраз видасть посилання на книжку, яку він написав. Він написав усе для того, щоб у Гаазі сидіти з Бородаєм", – розповів Світан в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Свого часу Євич згадував про те, як познайомився зі Світаном. "Одного разу мене терміново викликали з повним комплектом всього медичного", – розповів він. Після прибуття кат дізнався, що окупанти взяли в полон Світана.

І тепер треба було отримати з цього нелюда необхідну для розгрому ворожого підпілля інформацію,

– згадував Євич.

Кат з Горлівки розповідав, що Світана затримали злегка "пом'ятим" і він дістав ножове поранення у стегно.

"У нього відкрилася сильна кровотеча зі стегнової артерії, і її треба терміново зупинити. І ще проблема в тому, що в мене з інструментів – кілька затискачів, кілька атравматичних, придатних тільки для накладення косметичних швів на шкіру голок, та, мабуть, і все. Крім того, у нього є масивна крововтрата і потрібен комплекс заходів із термінової компенсації наслідків", – писав сепаратист.

У підсумку, за словами Євича, Світану зробили хірургічне втручання і врятували. В опублікованій біографії лікар видав, що катував Світана. На це вказують його спостереження, про які Євич і написав.

"Цілковита відсутність больової чутливості, аж до відсутності рефлекторної реакції зіниць на біль, розширені зіниці, які не реагують на світло, а також своєрідна манера відповідати на запитання допитувачів", – мовиться у повідомленні.