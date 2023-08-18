Російський комбат Ходаковський запропонував Росії заморозити лінію фронту: аналіз ISW

Командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський запропонував Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту. Аналітики підозрюють, що говорить він це не просто так, адже це було б вигідно Кремлю.

Ходаковський заявив, що Росія не зможе повалити Україну військовим шляхом найближчим часом і що російські війська навряд чи легко окупують додаткові українські міста. Фактично це те саме, за що агітував Пригожин у квітні 2023 року.

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Що означають заяви Ходаковського

Ходаковський заявив, що Росії, швидше за все, доведеться піти на "перемир’я" і що Росія може вступити з Україною у фазу "ні миру, ні війни". Він вважає, що бойові дії необхідно заморозити – адже в цьому стані Україна буде достатньо ослаблена, а Росія зможе мати більше впливу на Київ в такій ситуації.

Аналітики зазначили, що російські джерела періодично говорити про те, що Кремль зацікавлений в заморожуванні війни вздовж нинішньої лінії фронту з подібних причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю та економічними наслідками війни. Однак обговорення цього наративу затихло через відносне мовчання Пригожина після його заколоту та арешту Ігоря Гіркіна, який постійно закликав Кремль чинити опір фракції, яка прагне заморозити війну

Можливо, Ходаковський повторно вводить цей наратив у російський інформаційний простір від імені фракції (Кремля – 24 Канал)... ISW продовжує оцінювати, що тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, оскільки дозволять російським військам відновитися та дозволять Росії зменшити підтримку України Заходом,

– зазначили в ISW.

Ходаковський командує силами в районі кордону Донецько-Запорізької області, і його коментарі щодо заморожування війни після звільнення українцями Урожайного дозволяють припустити, що останні просування ЗСУ можуть значно послабити довіру до російської оборони вздовж широкого фронту на півдні України.

Як це пов'язано з наступом ЗСУ

Раніше Ходаковський висловлював занепокоєння з приводу російської оборони в межах лінії зіткнень Донецької та Запорізької областей, зокрема щодо слабких контрбатарейних можливостей Росії, великих втрат, виснажених російських сил і відсутності резервів. У серпні він закликав до оперативної паузи, щоб російські сили могли накопичити ресурси для нової операції.

Ескалація Ходаковського від заклику до оперативної паузи до пропозиції, щоб Росія заморозила конфлікт, ймовірно, пов’язана з його власним досвідом нещодавніх тактично важливих наступів України та погіршенням оборони російських сил в Урожайне,

– додали в ISW.

Аналітики зазначили, що українські наступи поблизу невеликих населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній. Адже лінія російської оборони на півдні України складається з трьох ешелонів:

перша лінія мінних полів на кілька кілометрів;

друга лінія зосередження артилерії, техніки та особового складу;

і третя лінія тилових позицій, призначена для збереження ресурсів.

Нещодавні українські просування на північ і північний схід від Роботиного на заході Запоріжжя можуть дозволити українським силам почати діяти в районах за найщільнішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть менш заміновані, то вони, ймовірно, будуть більш сприятливими для швидшого завоювання України. Однак ISW не має можливості оцінити щільність або глибину російських мінних полів,

– сказали аналітики.