У Росії істерика: на картах Apple оборонне відомство РФ назвали "Міністерством Фашизму"

Оборонне відомство Росії перейменували на картах Apple. Його назвали "Міністерством Фашизму РФ".

Зробила це сама компанія чи хтось інший, невідомо. Ці зміни зауважили російські пропагандисти.

Читайте також Тепер точно Північна Корея: в Росії заблокували Twitter

У "Роскомнадзорі" вже сталася істерика:

говорять про якусь "явну неповагу до суспільства, держави та держорганів Росії";

вимагають від Apple повернути відомству його офіційну назву на картографічному сервісі Apple Maps;

намагаються погрожувати штрафами.

Наразі на території держави-терориста найменування: "Міноборони РФ". Однак у цивілізованих країнах відомство має назву "Міністерство Фашизму Російської Федерації".

Варто зазначити, що весь цивілізований світ єдиний у думці, що Росія – це країна-агресор, а Путін – це терорист, який віддав наказ атакувати ракетами та бомбами мирні українські міста та їхніх жителів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!