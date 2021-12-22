У Росії істерика: німецькомовний варіант Russia Today зняли з мовлення у Європі
Джерело:RT
У Європі зняли з мовлення ропагандистське російське ЗМІ RT DE – німецькомовний варіант Russia Today. Москва здійняла істерику. Там назвали блокування "кричущим випадком".
Таке рішення прийняв німецький медіарегулятор MABB. Європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9 зобов'язали зняти RT DE з мовлення.
До теми За день до старту: Youtube заблокував ще один канал російських пропагандистів з Russia Today
У Кремлі істерика
Москва вже відреагувала на припинення мовлення каналу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що за цією ситуацією, мовляв, стоїть німецька влада. Він звинуватив Німеччину у формування негативного образу каналу. Лавров назвав випадок кричущим.
За його словами, Росії вдалося зареєструвати RT DE у Європі через своїх партнерів у Сербії, проте це їм все одно не допомогло.
У нас часто виникала спокуса відповісти дзеркально, але донедавна у нас переважала переконаність, що ми не хочемо йти таким же шляхом – удушення преси та удушення ЗМІ,
– сказав чиновник.
Щоправда, тепер Лавров не виключає, що доведеться відповідати.
Що відомо про блокування RT DE
- Ще у вересні YouTube видалив канал німецької редакції Russia Today. Платформа пояснила причину – російське ЗМІ поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.
- Натомість в МЗС Росії у традиційному стилі заявили, що блокування каналу нібито покликано "заглушити некомфортні джерела інформації".
- У грудні Youtube знову заблокував DE – RT auf Sendung. Канал тільки в цей день мав почати трансляцію. У Росії такий крок назвали "привітанням з прем'єрою".