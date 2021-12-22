У Росії істерика: німецькомовний варіант Russia Today зняли з мовлення у Європі

У Європі зняли з мовлення ропагандистське російське ЗМІ RT DE – німецькомовний варіант Russia Today. Москва здійняла істерику. Там назвали блокування "кричущим випадком".

Таке рішення прийняв німецький медіарегулятор MABB. Європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9 зобов'язали зняти RT DE з мовлення.

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У Кремлі істерика

Москва вже відреагувала на припинення мовлення каналу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що за цією ситуацією, мовляв, стоїть німецька влада. Він звинуватив Німеччину у формування негативного образу каналу. Лавров назвав випадок кричущим.

За його словами, Росії вдалося зареєструвати RT DE у Європі через своїх партнерів у Сербії, проте це їм все одно не допомогло.

У нас часто виникала спокуса відповісти дзеркально, але донедавна у нас переважала переконаність, що ми не хочемо йти таким же шляхом – удушення преси та удушення ЗМІ,

– сказав чиновник.

Щоправда, тепер Лавров не виключає, що доведеться відповідати.

Що відомо про блокування RT DE