Як у Білорусі: у Росії каратимуть за розповсюдження даних про силовиків

Зміни у Кримінальному кодексі Росії передбачають арешт та штрафи за розкриття особистих даних силовиків і їхніх близьких. Президент Росії Володимир Путін вже підписав поправки.

Внаслідок цього, боротьба із корупцією та притягнення російських політиків до відповідальності практично унеможливлюється. Аналогічні заборони діють і в Білорусі.

Схоже Лукашенко підписав новий диктаторський закон: як він посилить покарання за протести

Як каратимуть за розповсюдження даних про силовиків

Покарання для порушників можуть відрізнятись. Вони передбачають:

тюремне ув'язнення;

домашній арешт;

примусові роботи;

штрафи у розмірі заробітної плати за термін до 18 місяців.

Крім того, у Росії штрафуватимуть осіб, яким довірили таку інформацію або вони стали відомі через їх службовою діяльністю.

Скільки доведеться заплатити за штраф

Також у Росії у понад 10 разів збільшують розмір штрафів за розголошення інформації обмеженого доступу. Раніше вони становили від 500 до 1 тисячі рублів, однак тепер збільшаться до 5 – 10 тисяч рублів. Водночас посадових осіб за таке штрафували на 4 – 5 тисяч рублів, а відтепер сума становитиме 40 – 50 тисяч.

Юридичні особи платитимуть від 100 тисяч до 200 тисяч рублів. Незаконні збір, передача, поширення та доступ до персональних даних суддів, прокурорів, слідчих, працівників органів внутрішніх справ і низки силових відомств, а також доступ до даних їхніх близьких, призведуть до штрафу для громадян від 20 тисяч до 40 тисяч рублів.

Цікаво У Білому домі сказали, аби Росія не чекала на перезапуск відносин зі США після зустрічі

Для посадових осіб штраф становитиме 50 – 100 тисяч рублів, з можливістю дискваліфікувати термін до 3 років, для індивідуальних підприємців – від 100 тисяч до 200 тисяч рублів, для юридичних осіб – від 200 тисяч до 300 тисяч рублів.

Попередні заборони

Раніше уряд Росії схвалив законопроєкт про заборону розголошувати відомості про оперативно-розшукову діяльність і приватне життя. Зокрема мовиться про дані щодо майна співробітників правоохоронних, контролюючих органів і військовослужбовців. Закон діятиме "незалежно від наявності безпосередньої загрози їхній безпеці".