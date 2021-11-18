У Росії кажуть, що Байден і Путін проведуть онлайн-зустріч – США контактів не підтверджують

У Росії заявили, що Джо Байден і Володимир Путін найближчим часом можуть провести онлайн-перемовини щодо НАТО та України. Водночас у США не готові анонсувати контакти з Москвою на вищому рівні.

У Росії говорять про зустріч

Речник президента країни-агресора Пєсков зазначив, що розмова можливо відбудеться до кінця 2021 року, а можливо й пізніше. Про це він повідомив у коментарі російським пропагандистам.

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Конкретних термінів поки що немає, треба набратися терпіння,

– сказав прессекретар Путіна.

За його словами, Джо Байден і Путін порушать низку питань, зокрема НАТО та Україну.

США не підтверджують зустріч

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" стосовно переговорів очільників держав.

Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент в майбутньому,

– додала вона.

Що відомо про перемовини політиків

Президенти США та Росії спілкувалися 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції.

Джо Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжував держсекретар США Ентоні Блінкен, а Путіна російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час зустрічі американський лідер вкотре рішуче підтвердив непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Попередня зустріч Джо Байдена та Путіна відбулася 16 червня 2021 року.