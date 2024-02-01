Вперше від початку повномасштабної війни: у Росії заявляють про атаку дронів на Нижній Новгород
У Росії все частіше з'являються повідомлення про атаки невідомих дронів. Цього разу безпілотні літальні апарати нібито бачили над Нижньоновгородською областю.
Російські ЗМІ пишуть, що вперше з початку повномасштабного вторгнення дрони атакували Нижньоновгородську область. Кілька БпЛА впали неподалік кількох сіл, передає 24 Канал.
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Постраждалих немає
За інформацією російських медіа, невідомі дрони впали в лісопосадці неподалік траси між селами Чорнуха та Старі Ключищі у Кстівському районі. Повідомлення про БпЛА у цій області з'явились вперше від початку повномасштабної війни, зазначають ворожі ЗМІ.
Пропагандистські медіа з посиланням на анонімні джерела заявили, що ці дрони буцімто летіли з боку Рязанської області. За їхньою версією, БпЛА рухалися на низькій висоті (близько 50 метрів), щоб системи ППО не побачили ці безпілотники.
Російські видання також пишуть, що у місті Кстово є нафтопереробні підприємства. Вони припускають, що вони гіпотетично могли стати цілями для БпЛА.
Постраждалих та пошкоджень попередньо немає.
За інформацією міноборони Росії, ППО знищило 8 безпілотників над Бєлгородською областю, 2 – над Воронезькою, і ще 1 – над Курською. Водночас про Нижньоновгородську область відомство не повідомляє, хоча місцеві розповідають про атаку невідомих дронів.
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Дрон ГУР атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі
- Санкт-Петербург цієї вночі 31 січня атакували безпілотниками. Відомо, що дрон пошкодив декілька цистерн нафтопереробного заводу. Джерела 24 Каналу повідомили, що за операцією стоїть ГУР МО.
- Близько 5 ранку 31 січня в Петербурзі пролунав звук вибуху – його чули у багатьох районах міста. Гуркіт пролунав у центрі, у південних частинах Північної столиці та Фрунзенському районі.
- Згодом російські ЗМІ заявили, що російська ППО нібито збила дрон. Однак джерела повідомили, що український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу "Невський мазут". Там почалася сильна пожежа.