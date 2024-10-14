Збій у методичках: на росТБ заговорили про реальний вступ України до НАТО

Російські пропагандисти уже й самі впевнені, що Україна може вступити до НАТО. Ба більше, вони переконують, що навіть за таких умов для Росії нічого страшного нібито не відбудеться.

Схоже, деякі росіяни тверезо зрозуміли, що запрошення України до НАТО – незворотний процес, і намагаються заспокоїти себе, що наслідків це не матиме. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом пояснив, що вже навіть для пропагандистів стає складно писати методички.

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Методички вже не працюють

В етері ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої так званий військовий історик Алєксєй Ісаєв заявив, що він не проти вступу України до НАТО, бо це, мовляв, нічого не змінить. Скабєєву такий висновок дуже обурив, бо "для чого ми тут це все три роки поспіль?". Гість поспішив виправдатись, однак звучало це вже не надто переконливо.

Відбулися кілька подій. Велика війна триває уже майже 3 роки, а сподівалися на 3 дні чи тиждень, а це справило серйозне враження на всіх. Складніше стало виробляти методички для таких "ораторів". Та й операція на Курщині показала, що виявляється, військові сили іншої держави спокійно можуть перебувати на території Росії,

– зауважив Ігор Яковенко.

За таких обставин російська пропаганда часто "дає збій", справді не розуміючи, що, власне, тепер говорити народу через екрани телевізора і не лише. Хтось продовжує стверджувати, що все йде по плану, а хтось вже починає ставити більше запитань.

"Це й показала дискусія між Скабєєвою та Мусаєвим. Хтось, як Мусаєв, каже, що Україна де-факто вже в НАТО. А хтось, як Скабєєва, тягне стару методичку і переконує, що нібито цього ніколи не допустять. Є розлад. Ніхто довго не отримував методичок, а нові виявилися дуже неточними, ухильними", – пояснив журналіст.

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Звісно, є пропагандисти, які при вмиканні камери заводять "генератор ненависті" й, за словами Яковенка, перебувають у такій собі контрольованій істериці. Мовиться про таких персонажів як Владімір Соловйов чи вже згадана Ольга Скабєєва.

Однак багато росіян, які є частими гостями у пропагандистських етерах, постійно плутаються у своїх відповідях і зрештою доходять до висновку, що так звана "сво" не дала тих результатів, на які сподівалися. Навіть більше, результати виявилися протилежними і Росія постає перед новими викликами, з якими не може впоратися.