У Росії кажуть, що ведуть контакти зі США щодо України

Росія та США ведуть контакти щодо України на високому рівні. Зокрема, держави обговорюють ситуацію на Донбасі та загострення. Водночас Москва ігнорує "американські сигнали".

Що заявили у Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков каже, що активно комунікує із США. Про це він заявив забороненим в Україні російським ЗМІ.

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Ми з американцями контактуємо. Це проводиться на високому рівні,

– сказав чиновник.

За його словами, Вашингтон висловив Москві заклопотаність з приводу чергової ескалації конфлікту на Донбасі, на що "ми їм у відповідь сказали, що ця заклопотаність безпідставна".

Рябков, коментуючи стягування російських військ до кордону України, підкреслив, що "російська армія здійснює на своїй території ті заходи, які вважає потрібними".

"Якісь американські сигнали не мають до цього жодного відношення. Можна сказати, що ми ці сигнали повністю ігноруємо", – додав заступник міністра.

Коротко про загострення на Донбасі

Ситуація погіршилася 26 березня. Тоді проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції українських військових. Через це 4 наших захисників загинули.

Росія нарощує свої війська біля кордону під виглядом бойового навчання.

Розвідка з'ясувала, що країна-агресор готується до ескалації конфлікту. Крім того, Кремль може спробувати просунути свої війська вглиб України.

Водночас президент США Джо Байден запевнив, що не залишить Україну на одинці у разі загострення.



Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу