У Росії ексдиякон РПЦ вигадав собі жінку і закликає ґвалтувати українок з "її акаунтів"
У Росії колишній диякон РПЦ вигадав собі уявну дружину та створив від її імені канал у телеграмі. Ексдиякон вороже налаштований щодо України та в телеграм-каналі закликає ґвалтувати українок.
У російських телеграм-каналах пишуть, що йдеться про ексдиякона Павла Шульженка, інформує 24 канал. Повідомляється, що Шульженок служив у церкві, поки його не позбавили сану за різкі висловлювання про Україну та за неналежні фотографії.
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Канал колишнього диякона поширюють пропагандисти
Після звільнення Шульженок захопився окультизмом і ще більше зненавидів Україну. Згодом Шульженок вигадав собі дружину-красуню, яка нібито перебувала в лавах НБП (Націонал-більшовицька партія), визнана екстремістською в Росії.
Так з'явився канал "ZVерства та крапка", який нібито веде Моніка – вигадана дружина Павєла. На цьому каналі уявна жінка ексдиякона публікує дописи із закликами ґвалтувати українок різними підручними засобами та погрожує блогерам з антивоєнною позицією.
Канал, на який підписано 7 тисяч людей, активно поширюють російські пропагандисти, які підтримують війну Росії проти України.
У російських пабліках пишуть, що насправді Моніка це учасниця проєкту "Танці" на ТНТ Крістіна Кузьменко-Леваш. Шульженок просто завдяки фоторедактору прикріпив її обличчя на світлини із собою.
Що відомо про звірства росіян
- Російські військові в Україні вчиняють чимало воєнних злочинів, зокрема ґвалтують людей. Омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що наймолодшій жертві сексуального насильства з боку росіян всього 4 роки, а найстаршій – 85.
- Про нові випадки звірств окупантів повідомляють чи не щодня. Керівник ОП Андрій Єрмак розповів моторошну історію з Ізюма. Там росіяни зґвалтували і жорстоко вбили неповнолітню, а хлопцеві – відрізали статеві органи.
- Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, в якій росіяни розповіли про зґвалтування 12-річної дівчини на Луганщині. Дівчинку мучили відразу 10 окупантів.