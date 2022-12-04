У Росії ексдиякон РПЦ вигадав собі жінку і закликає ґвалтувати українок з "її акаунтів"

У Росії колишній диякон РПЦ вигадав собі уявну дружину та створив від її імені канал у телеграмі. Ексдиякон вороже налаштований щодо України та в телеграм-каналі закликає ґвалтувати українок.

У російських телеграм-каналах пишуть, що йдеться про ексдиякона Павла Шульженка, інформує 24 канал. Повідомляється, що Шульженок служив у церкві, поки його не позбавили сану за різкі висловлювання про Україну та за неналежні фотографії.

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Канал колишнього диякона поширюють пропагандисти

Після звільнення Шульженок захопився окультизмом і ще більше зненавидів Україну. Згодом Шульженок вигадав собі дружину-красуню, яка нібито перебувала в лавах НБП (Націонал-більшовицька партія), визнана екстремістською в Росії.

Так з'явився канал "ZVерства та крапка", який нібито веде Моніка – вигадана дружина Павєла. На цьому каналі уявна жінка ексдиякона публікує дописи із закликами ґвалтувати українок різними підручними засобами та погрожує блогерам з антивоєнною позицією.

Канал, на який підписано 7 тисяч людей, активно поширюють російські пропагандисти, які підтримують війну Росії проти України.

У російських пабліках пишуть, що насправді Моніка це учасниця проєкту "Танці" на ТНТ Крістіна Кузьменко-Леваш. Шульженок просто завдяки фоторедактору прикріпив її обличчя на світлини із собою.

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