У Росії контрактник на КАМАЗі збив колону строковиків: є загиблі
28 жовтня 2022 , 13:45Читать новость на русском
У Росії знову загинули військові. В Архангельській області контрактник наїхав на колону строковиків.
За даними російських ЗМІ, у результаті ДТП загинули щонайменше двоє військовослужбовців.
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Повідомляють, що ДТП влаштував військовий 22-річний Ісрапіл. Він керував КамАЗом і врізався в колону з 20 солдатів строкової служби.
Одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Відомо про 11 травмованих військових, вони перебувають в лікарні.
Справу розслідують військові слідчі, а про причини ДТП поки що не повідомили нічого.
Актуально про провальну мобілізацію в Росії
- Від моменту оголошення "часткової мобілізації" в Росії минуло трохи більше ніж місяць. За цей час мобілізовані солдати вже опинилися на фронті й деякі з них уже загинули.
- Офіційно російська влада мало розповідає про втрати. Але деякі кричущі випадки приховувати не вдається.
- Як от загибель мобілізованих у Бєлгороді під час стрілянини у військовій частині. За різними даними, там загинули від 11 до 32 людей.
- Є й інші випадки, коли російські солдати загинули навіть не доїхавши до фронту. Причини різні, зокрема, суїциди та напади.
- Крім того, мобілізовані, яких кинули на фронт, часто майже відразу потрапляють до українського полону. Водночас це їх і рятує від загибелі.
До теми Росія вже зігнала в Україну майже 10 тисяч мобілізованих, і вони прибувають щодня, – Арестович
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