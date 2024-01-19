У Росії криміналізували гасло "Слава Україні" та заборонили символіку ОУН і УПА

Росіяни бояться як живих, так і мертвих українців. Так, у країні-агресорці вирішили криміналізувати гасло "Слава Україні". Також під заборону потрапили символіка ОУН і УПА.

Про це стало відомо завдяки пропагандистському ЗМІ ТАСС, передає 24 Канал. Воно посилалося на сайт Мін'юсту Росії, де і з'явилася заборона на демонстрацію символіки ОУН і УПА, а також криміналізацію гасла "Слава Україні".

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Страх росіян не вщухає

Відомо, що серед забороненої символіки також емблема ОУН "у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча", а також так звану організаційну емблему – "чорний рівносторонній трикутник з підставкою вгору".

Також росіяни пояснили, чому забороняють демонструвати атрибутику. Кажуть, що ОУН, Українську народну-революційну армію, Українську повстанську армію та Українську народну самооборону внесли до переліку "нацистських".

Відтак, за порушення очікується або штраф, або арешт. Вони передбачаються за "пропаганду або публічне демонстрування" символіки відповідних організацій. За це потрібно буде викласти до 2 тисяч рублів штрафу або ж відсидіти до 15 діб адміністративного арешту. Це передбачає законодавство країни-агресорки.

Серйозніше покарання очікує на посадовців, якщо вони вчинять відповідне "правопорушення". Їм потрібно буде викласти до 4 тисяч рублів. Що стосується юридичних осіб, то їм потрібно буде заплатити до 50 тисяч рублів штрафу.

Росіяни знищили музей Шухевича у Львові

У ніч проти 1 січня російські військові запустили по Україні дрони-камікадзе. Відомо, що один з "Шахедів" влучив у музей Романа Шухевича у Білогорщі, що у Львові. На жаль, він повністю згорів.

Як зазначив міський голова Андрій Садовий, майже два десятки експонатів ворог знищив. Кілька сотень вдалося вберегти, адже їх вивезли на початку повномасштабного вторгнення.

Внаслідок атаки знищено 16 музейних експонатів, які входили до Музейного фонду України. Кількасот музейних експонатів вдалося зберегти, їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення,

– заявив Садовий.

Як зазначили у мережі, росіяни бояться не лише живих, а й мертвих. До слова, пошкоджень також зазнав університет у Дублянах на Львівщині, де здобував освіту Степан Бандера.