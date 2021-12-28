У Росії ліквідували "Міжнародний меморіал": організація вивчала репресії СРСР

У Росії Верховний суд ліквідував одну з найстаріших правозахисних організацій "Міжнародний меморіал". Вона займалася вивченням репресій у СРСР.

Щодо ліквідації організації до суду звернулася Генеральна прокуратура.

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Чому ліквідували організацію

У відомстві пояснили свої дії тим, що, мовляв, "Міжнародний Меморіал" неодноразово порушував вимоги законодавства стосовно "іноземних агентів".

Представник Генпрокуратури переконував, що організація начебто створює "брехливий образ СРСР". Мовляв, "Міжнародний Меморіал" показує Радянський союз як "терористичну державу та реабілітує нацистських злочинців".

Реакція "Меморіалу"

Представники організації відкинули претензії Генпрокуратури. Вони наголосили, що законних підстав для ліквідації організації немає. Голова правління "Міжнародного Меморіалу" Ян Рачинський після винесення рішення наголосив, що організація оскаржуватиме його. Якщо буде потреба, підуть в європейський суд.

За його словами, поки не розглянули апеляцію, жодних змін у роботі організації не буде.

Росіяни обурені

Люди зібрались біля Верховного суду. Вони обурились через таке рішення та стали разом скандувати "Ганьба".

Закон про "іноземних агентів"

Наприкінці 2019 року в Росії набув чинності закон про іноземні агенти-ЗМІ. Він зобов'язує медіа, зараховані в іноагенти, заснувати в Росії юридичну особу.

Називати іноземними агентами в Росії дозволили і фізичних осіб. До списку раніше включили "Настоящее время", "Радіо Свободу", "Голос Америки", "Медузу" тощо.