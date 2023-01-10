Курйоз за курйозом: у Росії в літака тріснуло шасі, а інший – викотився зі смуги

У Росії тривають потішні інциденти з літаками. Так, в одного з них нещодавно тріснуло шасі, а інший взагалі викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Таким чином, росіянам не щастить ані у війні, ані з технікою.

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Курйози з російськими літаками

Як стало відомо, в аеропорту Хабаровська під час посадки літака лопнуло шасі. Внаслідок цього закрили аеропорт. Інформації про постраждалих та подробиць поки немає.

Окрім цього, літак авіакомпанії NordStar викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Норильська. На борту перебували 116 пасажирів та 6 членів екіпажу. Вони прямували рейсом Норильськ – Москва (Домодєдово).

Наразі пасажирів розмістили у приміщенні аеровокзалу, а борт відбуксували на стоянку для оцінки технічного стану.

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