Чергове загоряння двигуна на російському літаку: на борту було майже 200 людей
У Росії проблеми із авіацією. Зокрема, на одному із пасажирських літаків днями загорівся двигун.
Російські ЗМІ пишуть, що Літак S7 екстрено сів у Новосибірську через загоряння двигунів. Загоряння сталося майже одразу після зльоту, передає 24 Канал.
Дивіться також Росія зазнає втрат в Україні з тією ж швидкістю, з якою створює нові сили, – ISW
Ймовірно, проблема із тиском.
Літак сів у Толмачово. Усі 176 пасажирів вийшли самостійно, обійшлося без постраждалих.
За інформацією російських телеграм-каналів, під час набору висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно.
На землі борт зустрічали екстрені служби у режимі підвищеної готовності. Рейс затримають на 8 годин.
Причиною займання міг стати помпаж – особливий режим роботи двигуна, при якому порушується газодинамічна стійкість його роботи.
У Росії екстрено сів літак: дивіться відео
Російські літаки час від часу загоряються
- У російському місті Улан-Уде, що є столицею Бурятії, загорівся вантажний літак. Повітряне судно спалахнуло, як тільки злетіло з аеропорту. Про інцидент повідомляють російські телеграм-канали. Аби врятуватися, пілоту літака довелося скидати паливо у повітрі. Після того, як літак спалахнув, екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію диспетчерам й усі служби аеропорту "Байкал" були приведені в стан підвищеної готовності.
- Уночі проти 20 жовтня 2023 року в аеропорту Душанбе спалахнув військово-транспортний Іл-76. Кажуть, що зруйнувалася пневматика колеса під час розгону. Після цього елементи потрапили у двигун, що і спричинило пожежу в ньому. Екіпажу пощастило вибратися з літака, який почав горіти. Власне, за даними джерел, на борту перебувало 8 людей і ніхто не постраждав.
- В серпні 2023 року у Краснодарському краї впав гідролітак і загорівся. Внаслідок цього були жертви. Аварії зазнав приватний гідролітак. Попередньо, двоє людей загинули під час аварії. Згодом цю інформацію підтвердили у МНС.