У Росії бюджетників обманом заманили на зйомки кліпу на підтримку Путіна – фото

У російському Волгограді вчителі, лікарі та інші працівники бюджетної сфери знялися в ролику на підтримку Володимира Путіна. Водночас люди були впевнені, що знімаються в кліпі гурту "Любе".
Джерело:V1
Жителі Волгограда розповіли, що стали жертвами обману. Їх запросили взяти участь у патріотичній акції, яка виявилася пропутінською.
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Що кажуть учасники зйомок
Одна з вчительок була впевнена, що це буде "якийсь патріотичний захід до Дня перемоги в Сталінградській битві". На місці організатори повідомили, що зніматимуть кліп групи "Любе".
Однак згодом з'ясувалося, що все не так.
Думали, що ми за Сталінград, а виявилося, що ми за Путіна. Але нам про це навіть посоромилися сказати,
– заявила жінка.
Інший учасник зйомок поділився, що його запросив знайомий з молодіжної організації. Йшлося про ходу на честь річниці Перемоги під Сталінградом.
"Коли ж ми побачили кінцевий результат в соцмережах, то виявилося, що ми не в патріотичній акції брали участь, а знялися в ролику на підтримку самі знаєте кого. Було дуже неприємно", – дав чоловік.
Коментар міської влади Волгограда
У міській адміністрації виданню заявили, що "структурні підрозділи поінформували співробітників і вихованців про можливості участі в заході".
Також в зйомках активну участь взяли диспетчери швидкої допомоги в компанії з головним лікарем і депутатом Волгоградської міської думи Олегом Яригіним.
Він вважає, що "в такому знаковому для кожного волгоградця місці безліч людей одностайно висловили підтримку президенту Путіну".
Заяви університету, заводу
У кліпі показали кадри з Волгоградського державного технічного університету, спорткомплексу "Зеніт" і металургійного заводу "Червоний Жовтень".
В університеті звернули увагу, що студенти та керівництво вишу "не підозрювали, для чого їх знімають в аудиторії".
У "Зеніті" і "Червоному Жовтні" кажуть, що зйомки у них не проводили, кадри для ролика взяли або з архіву, або з відкритих джерел.
У Росії людей заманили на зйомки кліпу на підтримку Путіна / Інстаграм Андрія Гімбатова
Бюджетники думали, що беруть участь у патріотичній акції / Інстаграм Андрія Гімбатова