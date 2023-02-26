Їла млинці на швидкість: росіянка вдавилась на святкуванні Масляної

Мешканка Омської області отримала путівку в санаторій. Вона взяла участь у конкурсі поїдання млинців і вдавилася.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на російську поліцію. Зазначили, що жінці було 38 років.

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Деталі інциденту

Змагання з поїдання млинців відбулися 25 лютого в санаторії Омської області "Комунальник". За правилами змагання перемагав той, хто з'їв більше млинців. Серед учасників була і 38-річна Тетяна, яка приїхала на оздоровлення до санаторію, оскільки хворіла.

Вже під час змагань жінка вдавилася їжею. Попри те, що були люди поруч, ніхто не зміг їй допомогти. Росіяни в соціальних мережах обурюються, чому ніхто з присутніх не надав першу допомогу.

Зокрема, одна з користувачок зазначила, що жінка хворіла і прийшла в санаторій за лікуванням, тому не зрозуміло, чому їй дозволили брати участь у конкурсі. У зв'язку з цим фактом, поліція розпочала розслідування.

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Таке стається не вперше

Подібні випадки в Росії на Масляну стаються ледь не щороку. Зокрема, у 2019 році у місті Володимир на конкурсі поїдання млинців на швидкість раптово помер 45-річний чоловік. Росіянину різко стало впало погано і він впав на землю. Йому намагалися надати першу медичну допомогу, але нічого не вийшло. Коли приїхала швидка, то констатувала смерть.

Перед самою загибеллю чоловіка встигли оголосити переможцем конкурсу. Влада міста Володимира не коментувала ситуацію.

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