В окупантів масово горять військкомати: паніка у Москві і не тільки
22 травня Росію атакували пожежі. Так, у загарбників масово горять військкомати.
Зокрема, загоряння у військкоматі сталося й у Москві. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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В окупантів масово горять військкомати
В Обнінську Калузької області сталася пожежа у будівлі, де розташований військкомат. За словами очевидців, вогонь перекинувся із сусіднього приміщення.
Пожежа в Обнінську / фото росЗМІ
Згодом повідомили, що зайнялися коробки з товаром у пункті видачі. Їх загасили і про постраждалих не кажуть.
Окрім цього, у Преображенському районі Москви також зайнялася будівля, в якій розташований військовий комісаріат. Пожежа почалася на шостому поверсі. Наразі відкрите горіння ліквідовано. Інші подробиці – поки невідомі.
Затримано чоловіка, який планував підпалити військкомат
РосЗМІ заявили, що в Оренбурзькій області ФСБ затримала чоловіка, який готувався підпалити будівлі військкомату та відділ ФСБ в Орську, а також релейну шафу біля залізничної станції Новотроїцької Південно-Уральської залізниці.
Не дивно, що до цього також приписали Україну. Пропагандисти марять, що затриманий чоловік нібито працює на наші спецслужби.
До того ж силовики заявили, що під час обшуку у затриманого вилучили компоненти для виготовлення вибухівки та інструкцію щодо її виготовлення.
Інші подібні випадки у Росії
- Нещодавно спалахнула споруда військкомату у Мурманській області. Відомо, що палій вирішив вибити скло на цокольному поверсі. Після цього він залив раму запальною сумішшю, підпалив її та втік. Внаслідок цього спалахнули меблі та техніка у кабінеті спецзамовлення. Згодом правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати ймовірного "диверсанта". Ним виявився 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов.
- Раніше у Московській області невідомий чоловік жбурнув пляшку з горючою сумішшю у будівлю військкомату. Через це на першому поверсі спалахнула пожежа.
- У Ростовській області також була масштабна пожежа. Дотла згорів корпус військової частини.
- Окрім цього, раніше повідомлялося про літнє подружжя, яке намагалося спалити військкомат. Сталося це на Подольську на проспекті Леніна. За наявною інформацією, паліями виявилися 70-річний чоловік і 76-річна жінка.