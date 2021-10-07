У Росії масово отруїлися сурогатним алкоголем: вже майже десять жертв
Джерело:Слідчий комітет Росії
У Оренбурзькій області, що у Росії, десяток людей смертельно отруїлись. Попередньо слідчі встановили, що чоловіки пили сурогатний алкоголь.
Всі вони померли у лікарні. Слідчі розповіли, що загиблі мали однаковий діагноз.
До теми Святкування закінчилось трагічно: в Росії від отруєння невідомим алкоголем загинуло 5 людей
У Росії через отруєння алкоголем загинули 9 осіб
Мовиться про смерть 5 жителів в Домбровському районі та 4 жителів Ясненського міського округу.
Слідство встановило, що 6 – 7 жовтня 2021 року за місцем проживання в селищі Красночабанському Домбровському районі та стаціонарному відділенні лікарні настала смерть в сукупності 9 людей у віці від 36 до 73 років з попереднім діагнозом "токсична дія етанолу",
– мовиться у повідомленні.
Слідчі Слідчого комітету Росії в Оренбурзькій області відкрили 2 кримінальні справи за виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть понад двох осіб.
Слідчі розслідують кримінальні справи:
- проводять слідчі та процесуальні дії, щоб встановити всі обставини скоєних злочинів;
- провели обшуки в місцях передбачуваного збуту спиртовмісної рідини;
- вилучили зразки алкоголю та призначили необхідні експертизи.
Коротко про останні отруєння алкоголем в Україні та світі
- У травні в селищі Смотрич, що у Чемеровецькому районі Хмельниччини, троє дітей отруїлись алкоголем – вони випили 1,5 літри горілки. Дітей в ту ж ніч, 13 травня, терміново госпіталізували з алкогольним отруєнням. На щастя, лікарям вдалося врятувати кожного з них.
- Наприкінці серпня в Карелії, що в Росії, люди отруїлись невідомим алкоголем. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб.
- 22 вересня у Коростені, що на Житомирщині, померли одразу 3 жінок з однієї родини. Попередня причина смерті матері та двох дочок – сильна інтоксикація. Проте чим саме отруїлись жінки – невідомо. Фахівці вилучили з квартири гриби та алкоголь, який придбали не в магазині.