З-під землі б'є фонтан з окропу: в Росії масштабна аварія на тепломережі – епічне відео

В Пермі, що в Росії, сталася аварія на тепломережі. З-під землі там б'є величезний фонтан з окропу.

Через низку аварій жителі залишились без води. У соцмережах також інформували, що у багатьох відключилася й електрика.

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Відео, на якому зображений сильний викид гарячої води через прорив труби опублікували у соцмережі підписники сторінки "Мой город Пермь". Ближні вулиці через це затопило.

Очевидці коментували, що через з під землі "б'є багатометровий гейзер". На відео видно фонтан гарячої води і пару, заввишки в декілька метрів.

Дивіться відео з місця аварії в Росії:

Причина аварії

Мерія міста каже, що в результаті зупинки роботи обладнання відбулося підвищення тиску в тепломережах. Це й призвело до пориву трубопроводу.



Прорив труби в Пермі / Фото "РИА Новости"

У міжрегіональні компанії Уралу відключення електрики пов'язують з проривом на мережі, в пермській компанії говорять про зворотне – причиною прориву стало відключення електропостачання, але там повідомили, що аварію ліквідують протягом дня.

Інші масштабні аварії

Також в центрі Пермі прорвало водопровід, і потоки води хлинули по Комсомольському проспекту. Справжні причини всіх аварій з'ясовуються.