Росіяни повідомили про падіння Су-34: чи міг його збити F-16

Російський телеграм-канал, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у Росії, повідомив про чергову втрату винищувача-бомбардувальника Су-34.

Є припущення, що саме F-16 міг його збити. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив 24 Каналу таку ймовірність.

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Чому F-16 поки складно збивати російську авіацію

Наразі невідомо, де саме зазнав краху російський винищувач Су-34. Його могли збити і на окупованій території України, і на російській – від Херсонщини до Сахаліну.

Причини падіння можуть бути різними: починаючи з "дружнього вогню", завершуючи українським "блукаючим" зенітно-ракетним комплексом Patriot чи винищувачем F-16.

Чому заговорив про Херсонщину? Тому що росіяни на Су-34 підходять на 30 – 40 кілометрів до лінії боєзіткнення, скидають КАБи, які потім залітають на десятки кілометрів на підконтрольну Україні територію,

– сказав Світан.

І тут уже дійсно можуть відпрацювати F-16, навіть за 50 кілометрів до лінії фронту. Особливо на малих висотах та поза дією російської ППО. З повною потужністю Україна поки не може використовувати винищувач.

Адже немає локаторів, які могли б додатково дозволити виявляти ворожу ціль на дальності 200 – 250 кілометрів, та ЗРК, які могли б прикрити його від російських ракет, як-от Р-37 та Р-37М.

"Складно, але можливо F-16 "відмінусувати" Су-34", – констатував Роман Світан.