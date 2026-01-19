Одна людина постраждала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Nexta.
Що відомо про обвал мосту у Росії?
По трасі М-4 "Дон" у Ростовській області їхав самоскид з піднятим кузовом. Вантажівка врізалася у піший міст.
Конструкція обвалилася на інші авто, що рухалися дорогою.
Постаждав один водій, рух дорогою ускладнений.
У Росії самоскид обвалив піший міст: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
