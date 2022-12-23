"ZVОніть до психіатра": у Мокві росіяни масово скаржаться на "святково-воєнні" інсталяції

У Росії вирішили прикрасити символікою "спецоперації" парки напередодні новорічних свят. Але згодом інсталяції довелось змінювати через обурення людей.

Кремль намарне сподівається, що воєнні інсталяції піднімуть бойовий дух демотивованих росіян, які відмовляються воювати. Скажімо, стало відомо, що у Москві люди, навпаки, висміяли літери "Z", "V", "O", якими напередодні Нового року "прикрасили" парк Горького. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Годують байками: у Кремлі заявили про "суттєве просування у демілітаризації України"

Інсталяцію довелось змінити

Як пишуть ворожі медіа, керівництво одного з московських парків усе-таки вирішило змінити інсталяцію, що складається з літер "Z", "V" та "O" після реакції, яку вона викликала в соцмережах. Власне, літери, які раніше стояли в ряд, розмістили якомога далі одне від одного.

Ці букви спричинили хвилю жартів та негативних коментарів. Скажімо, деякі користувачі твітера писали, що подібними прикрасами керівництво парку зіпсувало його. Окрім того, інші люди жартували, що букву "V" чомусь перевернули. Також почали з'являтися меми, в яких люди до "ZVO" дописували інші літери, щоб виходили окремі слова чи фрази, на зразок "ZVOните в дурку" – українською це можна перекласти як "ZVOніть у психлікарню".

Слід сказати, що столиця терористичної держави у цей час огидна, як ніколи. Повсюди стоять "святкові" прикраси, які лише нагадують про війну та злочини, як скоюють російські солдати проти українців.

Воєнна пропаганда по всій Москві: дивіться фото з ворожих ЗМІ

У Москві сніговий апокаліпсис

Насправді столиця ворожої держави має гарний вигляд лише на деяких фото, а реальність така, що громадян ворожої держави часто спіткають всілякого роду негаразди. Зокрема, нещодавно Москву засипало снігом так, що жителів міста закликали не виходити з дому без потреби. Схоже, що навіть природа не люб'язна до росіян.