У Росії можливий тіньовий переворот, відкритий – ні, – Буданов

В Росії неможливо організувати відкритий державний переворот. А-от тіньовий варіант цілком може статися.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді". Це не означає, що переворот готують саме зараз, але він цілком можливий.

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Найближче бізнесове оточення Путіна втрачає страшні гроші

Буданов спершу уточнив – раніше в розмові із Sky News він не стверджував, що в Росії вже готують державний переворот. Його запитували, чи взагалі може це статися.

Так, це цілком реально. Але не через невдоволення народу. Тамтешні еліти на думку простих людей взагалі не зважають. А-от себе вони не хочуть образити.

А-от найближче оточення, яке, скажімо так, представляє зараз фінансову гілку, вони досить багато втратили через війну. І-от вони шукають вихід із ситуації. Найпростіший вихід із ситуації для них – це замістити Путіна іншою особою, – говорить Кирило Буданов.

За його словами, завжди можна звинуватити у всіх проблемах Путіна. Мовляв, це був хворий диктатор і зніміть, будь ласка, всі санкції. Почнемо жити по-новому.

Військові, спецслужби, бізнес – хто найбільше хотів війни

Буданов коротко окреслив, хто з російських еліт найбільше очікував на так звану "спецоперацію".

Військові здебільшого підтримували ведення війни. Однак зараз вони не сильно хочуть продовжувати бойові дії, адже знають про реальні втрати.

Російські спецслужби думали по-різному. Деякі з них були за війну, адже можна було б списати усі витрати, які Кремль надавав на формування проросійськи налаштованих людей в Україні. Це допомогло б приховати власні провали. Війна і так все спише.

Цікаво, що там щиро вірили, що захоплять Київ за три дні, а на десятий – вже завершать так звану "спецоперацію". Але не вдалося.

Бізнесові еліти більш прагматично ставляться до війни. Вони втрачають значні гроші і розуміють, що це потрібно якось вирішувати.

Вони втрачають гроші, а це величезні гроші. Тому вони виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови йдуть навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом і політиками. Це все є, – зазначив Буданов.

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