У Росії вже ширяться наративи про "досягнення цілей СВО", – ГУР

Російська пропаганда активно поширює тези про те, що цілі так званої "СВО" нібито "вже досягнуті" або "ось-ось будуть досягнуті". Це не обов’язково повинно бути звернення кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Як "перемогу" ворог може видавати певні просування окупантів та начебто "зміцнення" армії та економіки Росії. Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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"Це можна видавати за здобутки"

Андрій Юсов зазначив, що Росія – це тоталітарне суспільство. Населення країни-агресорки можна переконати у будь-чому та різко змінити їхню думку на ті чи інші речі. Тому росіянами постійно маніпулюють, бо потрібно було спочатку вигадати необхідність вторгнення в Україну. За потреби Кремль зможе знайти пояснення, чому закінчилась війна.

У ворога є певні просування і територіальні здобутки на окупованих територіях. Це можна видавати за здобутки. І можна розповісти, що економіка начебто стала сильнішою, що армія нібито стала сильнішою. Безумовно, про втрати, збитки, руйнування всередині Росії пропаганда говорити не буде,

– пояснив він.

Такі наративи зараз все частіше просуваються російською пропагандою. Це також вказує на певні процеси, які також відбуваються серед кремлівської верхівки.