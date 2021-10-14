У Росії можуть визнати "іноагентом" нобелівського лауреата миру Муратова
14 жовтня 2021 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:"Медуза"
Володимир Путін не виключає, що редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова можуть визнати "іноземним агентом". У жовтні 2021 року він став лауреатом Нобелівської премії миру.
За словами Путіна, це станеться, якщо Муратов "прикриватиметься Нобелівською премією, як щитом". Водночас за словами президента країни-агресорки, якщо журналіст не порушуватиме російський закон, його не оголосять "іноагентом".
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А якщо він прикриватиметься Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу або з якихось інших міркувань,
– наголосив Путін.
Муратов став лауреатом Нобелівської премії
- У 2021 році лауреатами Нобелівської премії миру стали Марія Ресса та Дмитро Муратов.
- Їх відзначили за захист свободи вираження поглядів.
- Ресса – філіппіно-американська журналістка.
- У 2021 році у списку претендентів на Нобелівську премію миру були Олексій Навальний, Світлана Тихановска, Грета Тунберг, Джо Байден, Ангела Меркель та Білл Гейтс, а також ВООЗ.
- Муратов заявив, що "я бачив дзвінок з Норвегії, але я вважав це небажаним дзвінком".