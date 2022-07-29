У росії набагато більше українських військових в полоні, ніж у нас, – Костін

В окупантів є набагато більше українських військових у полоні, аніж окупантів – в української сторони. Аби повернути своїх воїнів, Україна змушена віддавати ворогів на обмін.

Про це повідомив новий генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі з журналістами, інформує 24 канал. Він наголосив, що передавати російських військових назад – це дуже складне рішення.

До теми Чому матері загиблих російських солдатів досі не скинули владу путіна: думка Арестовича

Засудити росіян можна заочно, – Костін

Закон про обмін засудженими російськими військовими – компромісний, зауважив Костін. Україна змушена віддавати полонених ворогів, аби повернути додому своїх захисників.

При цьому, додав генпрокурор, засудити російських військових можна і дистанційно.

Своїм пріоритетом Костін назвав покарання російських воєнних злочинців

Зазначимо, що серед своїх головних завдань на посаді генпрокурора Костін називав саме забезпечення невідворотності покарання для російських воєнних злочинців. З трибуни Верховної Ради він повідомив, що таких злочинів вже зафіксовано більше, аніж 25 тисяч. Прокурори співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом, аби винні були покарані.

Варто прочитати Пошук полонених військових: у розвідці розповіли про дані, які не варто поширювати у соцмережах

Жахлива провокація росіян в Оленівці: коротко

У ніч проти 29 липня росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримували українських полонених.

Окупанти кажуть, що загинули більше ніж 50 наших воїнів.

У цьому злочині противники цинічно звинувачують українські сили, які начебто використали західне озброєння.

Дивіться у відео – Роман Цимбалюк про злість владіміра путіна: