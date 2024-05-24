Над Брянською областю та у Севастополі нібито збивали дрони
У Росії заявляють про те, що над регіонами були помічені безпілотні літальні апарати. Звісно, там також кричать про роботу сил протиповітряної оборони.
Російські телеграм-канали пишуть, що у небі Брянської області збивали БпЛА. Також заявляють про роботу ППО в Севастополі, передає 24 Канал.
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Дрони знову у Росії
За словами губернатора Брянської області, безпілотник збили над Погарським районом області. Крім цього, він зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.
Окупанти повідомляють про роботу ППО в Криму, а саме в Севастополі.
Натомість відомо, що ввечері 23 травня сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Криму. Вибухи лунали майже у всіх районах окупованого півострова.
Не менше 6 балістичних ракет ATACMS уразили вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії Росії. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта.
Дрони ГУР атакували об'єкти ВПК Росії у Татарстані
- 23 травня, у небі над Казанню (столиця Республіки Татарстан) росіяни виявили безпілотний літальний апарат. Окупанти заявили про нібито відбиття атаки. Тепер стало відомо, що атаку влаштувало ГУР МО, ціллю стали об'єкти військово-промислового комплексу ворога.
- Зранку цього ж дня росавіація повідомляла про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська, пояснили це забезпеченням безпеки польотів.
- Росіяни повідомляють, що над Нижньокамськом, попередньо, збили легкомоторний літак А-22 "Летюча лисиця", який перероблений під безпілотник. Вказували, що можливі цілі – НПЗ "Танеко" та завод "Оргсинтез".