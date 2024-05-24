Над Брянською областю та у Севастополі нібито збивали дрони

У Росії заявляють про те, що над регіонами були помічені безпілотні літальні апарати. Звісно, там також кричать про роботу сил протиповітряної оборони.

Російські телеграм-канали пишуть, що у небі Брянської області збивали БпЛА. Також заявляють про роботу ППО в Севастополі, передає 24 Канал.

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Дрони знову у Росії

За словами губернатора Брянської області, безпілотник збили над Погарським районом області. Крім цього, він зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Окупанти повідомляють про роботу ППО в Криму, а саме в Севастополі.

Натомість відомо, що ввечері 23 травня сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Криму. Вибухи лунали майже у всіх районах окупованого півострова.

Не менше 6 балістичних ракет ATACMS уразили вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії Росії. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта.

Дрони ГУР атакували об'єкти ВПК Росії у Татарстані