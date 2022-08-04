Аби підняти бойовий дух: у росії нагородять бійців бригади, від якої майже нічого не залишилося

У росії вирішили відзначити ювілейними знаками вцілілих бійців 101-ї Особливої ​​бригади оперативного призначення. Зустріч відбудеться у День пам'яті бригади – саме цього дня, 6 серпня 1996 року, "у боротьбі з незаконними збройними формуваннями" загинули 43 військовослужбовці.

Про це небайдужі росіяни розповіли 24 каналу. Там додали, що з цілої бригади у живих залишилося лише 30 ветеранів.

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Такими заходами росіяни намагаються підняти бойовий дух. Хоча від бригади, про яку мовиться, фактично нічого не залишилося.

Що відомо про 101-й ОсБрОП

Вона була сформована ще у січні 1995 року для "підтримки порядку" у Чеченській республіці. 1996 року загальна чисельність особового складу налічувала понад 8 000 осіб. Зараз же є лише 30 ветеранів, які погодилися прийти на нагородження.

Водночас на заході будуть присутні сім'ї загиблих. Військовослужбовців відзначать ювілейними знаками "На згадку 25-ї річниці з Дня утворення 101-ї Особливої ​​бригади оперативного призначення внутрішніх військ МВС росії".

Як у росії "шанують" своїх бійців

росіяни вкотре доводять, що теза "своїх не кидаємо" – повна маячня. Так, окупанту в одному з російських міст відмовили у безкоштовному проїзді. Відео конфлікту загарбника з водієм громадського транспорту оприлюднили у мережі.

На оприлюднених кадрах видно, як окупант на інвалідному візку під'їжджає до маршрутки. Але йому ніхто не допомагає піднятися всередину. Ба більше, водій відмовляє загарбнику у безкоштовному проїзді.

Я ж воював. Я ноги втратив. За що? А як же денацифікація,

– обурився окупант.

У відповідь люди незадоволено та роздратовано просили водія маршрутки чимшвидше рушати. Ось, що в росії означає "своїх не кидаємо".

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