"Переворот скоро почнеться": експерт-міжнародник розкрив, які зміни готуються у верхівці Росії

У російській Росії, імовірно, відбудуться серйозні зміни, і про це може свідчити ситуація, що розгортається в інформпросторі країни. Один з помітних його персонажів – z-блогер Ілля Ремесло, який раптом виступив з жорсткою критикою Володимира Путіна, після чого його швидко закрили у психлікарні. Наразі він вийшов звідти і зробив дуже резонансні заяви.

Журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко зазначив у розмові з 24 Каналом, що висловлювання Ремесла, який мав доступ до спілкування з верхівкою Кремля, дуже красномовні. Вони свідчать про те, що на російський уряд чекає жорстка ротація.

Що важливого сказав Ремесло?

Демченко звернув увагу на цікаві тези Іллі Ремесла, які він висловив в інтерв'ю Ксенії Собчак. Зокрема, він фактично "злив" свого куратора – першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Ремесло сказав, що працював на нього і щороку отримував 10 – 11 мільйонів рублів від адміністрації. Тому це – прямий удар по Кирієнку.

Зауважте. Російський блогер та прихильник Кремля Ілля Ремесло виступив з різкою критикою Володимира Путіна. Він виклав п'ять причин, через які перестав підтримувати очільника Кремля. Однак Ремесло швидко запроторили до психіатричної клініки.



На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, блогер Ремесло, якого пов’язують з оточенням Сергія Кірієнка, зробив не емоційну заяву щодо Путіна. Це – чітко сформульована політична програма і "фактично інструкція, як і чому Росія має жити без Путіна". Шейтельман вважає, що адресат звернення Ремесла – ті 86% росіян, які довгий час підтримували Путіна. Він припустив, що це або спроба перевороту, або лише його репетиція.

"Він відповідає за закриття Telegram, за внутрішні репресії, за ідеологію, за окуповані українські території, за російський провал на виборах в Угорщині та Молдові. Тому Кирієнка почали розхитувати. І це може бути відповідь від силовиків і Миколи Патрушева, якого він, імовірно, усунув з посади секретаря Радбезу", – наголосив журналіст.

Також Ремесло повідомив, що ФСБ перемагає в апаратній війні, а адміністрація президента, тобто Кирієнко, програє. Сьогодні саме силовики курують усі процеси, пов'язані з блокуванням інтернету та соцмереж, а також інтернет-банкінгу. Ремесло вважає, що саме ФСБ повністю забере кермо влади.

Водночас ФСБ на цьому тлі незадоволена, як і багато інших, тому, імовірно, переворот скоро почнеться у Росії. А людина, яка згуртує навколо себе усіх, каже Ремесло, це – Михайло Мішустін – чинний прем'єр-міністр Росії. Ті, хто знають Путіна, стверджують, що найімовірніше найближчим часом почнеться атака саме на Мішустіна і на російський уряд,

– припустив експерт-міжнародник.

Він впевнений, що всі ці заяви Вікторії Боні, пропагандиста Соловйова, того ж Ремесла – це єдина інформаційна кампанія, яку курують різні військові структури та силові відомства Росії. Але вона спрямована проти одного – російського уряду, зокрема Мішустіна та всіх його міністрів. Це відбувається, тому що вони мають потоки, владу і засиділися на своїх посадах.

Уряд потрібно переформатувати під ФСБ, щоби чекісти були у новому уряді, який буде тотально силовий. Він виконуватиме безпосередньо волю ФСБ і буде позбавлений усіх псевдолібералів з економічного блоку,

– зауважив Олександр Демченко.

Тому, на його думку, відбудеться мілітаризація економіки Росії, закриття та знищення будь-якого цивільного бізнесу і перехід повністю на воєнні рейки.

Що відбувається в Росії?