Представники Росії та США проведуть нову зустріч. Вона стосуватиметься питання роботи посольств.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Між Росією та США відбудуться нові переговори

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що між США та Росією відбудеться новий раунд переговорів. Головною темою стане обговорення роботи посольств. За словами Лаврова, за підсумками переговорів "буде зрозуміло, наскільки країни можуть рухатися швидко та ефективно".

Так, нова зустріч представників Росії та США відбудеться 27 лютого у Стамбулі.

Представники зустрінуться і розглянуть системні проблеми, які накопичилися у результаті протиправних дій минулої адміністрації щодо створення штучних перепон для діяльності російського посольства, ну а ми відповідали дзеркально,

– цинічно розповів Лавров про головну тему переговорів у Стамбулі.

Нагадаємо, що попередня зустріч представників Росії та США відбулася 18 лютого у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. На цій зустрічі були присутні від Росії Сєргєй Лавров та помічник російського диктатора Путіна Дмітрій Ушаков.

Що стосується американської делегації, то на зустрічі були присутні спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц.

Наразі невідомо, хто з представників країни-агресорки поїде на зустріч у Стамбулі. Також у ЗМІ не розкривали деталі щодо складу американської делегації.