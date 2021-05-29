У Росії відмовилися відкривати справу проти силовика: він у січні жорстоко вдарив жінку в живіт

В січні 2021 року під час протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії силовик жорстоко вдарив ногою літню жінку. Мовиться про 54-річну Маргариту Юдіну.

В Росії відмовилися порушувати справу за матеріалами перевірки щодо поліцейського. Про це у соцмережах повідомив правозахисник Дінар Ідрісов.

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Особу силовика досі не ідентифікували

За його словами, особу силовика досі не ідентифікували. Відомо тільки те, що коли він приходив вибачатись перед жінкою, то назвався "Колею".

"Особу "Колі" не могли встановити ні співробітники 76-го відділу поліції, ні їхні колеги з Управління безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ, ні слідчі і керівництво відділу слідчого комітету Центрального району Санкт-Петербурга", – написав Ідрісов в публікації.

Первинний матеріал перевірки став кулькою для своєрідного пінг-понгу між зазначеними правоохоронними відомствами,

– наголосив правозахисник.

Ідрісов звернувся з заявою про порушення кримінальної справи проти силовика. Раніше з відповідною заявою зверталась і сама постраждала. Вона також подала позов про стягнення з держави моральної та матеріальної шкоди.

Про який інцидент мовиться

Під час протестів на підтримку Навального ОМОНівець жорстоко вдарив ногою жінку в живіт.

Одразу після інциденту мітингувальницю госпіталізували до реанімації з черепно-мозковою травмою від удару на асфальт. Але пізніше її стан покращився.

Пізніше стало відомо, що жінка планує поскаржитись на випадок правоохоронцям, щоб дізнатись, хто саме напав на неї.

Відомо, що нападник приходив до постраждалої в лікарняну палату, щоб вибачитись. Він пояснив свої дії тим, що нібито за 5 хвилин до того залили газом і його забрало запітніло. Попри це, на відео видно, що відповідна частина шолома в силовика піднята вгору.

Силовик вдарив ногою жінку в живіт: дивіться відео