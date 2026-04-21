Це говорить тільки про наступні речі. Пише Вадим Денисенко.

Росія може перевести війну у позиційну?

1. Як і прогнозувалося – це сталося. Смертники вичерпуються. І далі буде гірше.

2. Росіяни вже близько півроку тестують так звану приховану мобілізацію і вона, схоже, також буксує. Чому – я не можу зрозуміти. Можливо, була запущена в лайт-режимі. А, можливо, вона виявилося дірявою. Думаю, найближчі два місяці покажуть, яка версія правильніша.

3. Зараз, напередодні виборів, оголошувати повноцінну мобілізацію (одномоментно 300 тисяч) нераціонально (мало реалістично). Особливо на фоні збурення від закриття інтернету, виведення коштів з банків в готівку і в цілому негативного настрою росіян.

Я залишаюся при думці, що якщо до кінця травня у Росії не оголосять мобілізацію, то її треба буде переносити вже на після виборів.

Тому ситуація може розвиватися за наступними сценаріями. Перш за все буде спроба запустити приховану мобілізацію. Якщо результати не задовольнятимуть Володимира Путіна, то після вересневих виборів росіяни повинні будуть або оголошувати додаткову мобілізацію або переводити війну в позиційну з усіма відповідними наслідками.