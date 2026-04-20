Крах російської системи ППО

Українські війська запускають над Донецьком новий ударний безпілотник зі штучним інтелектом, щоб уражати критично важливі логістичні цілі.

Читайте також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень

Те, що українські дрони можуть майже безкарно літати над Донецьком, є ще одним свідченням краху російської протиповітряної оборони. Краху, який сам по собі прискорюється ударами українських дронів.

Безпілотник Hornet з фіксованим крилом, створений американською компанією Swift Beat LLC, може похвалитися внутрішнім алгоритмом, який ретельно аналізує зображення з передньої камери дрона та автоматично розпізнає військові цілі. Штучний інтелект може направити вибуховий дрон для точного влучання, навіть коли оператор, який перебуває на відстані, втрачає зв'язок з дроном через перешкоди, спричинені погодою, рельєфом місцевості або російськими глушниками.

Hornet – це нещодавнє досить потужне доповнення до українського арсеналу. 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що його безпілотники, які можна ідентифікувати як Hornet за характерними дисплеями оператора, легко літають над Донецьком.

"Підрозділи безпілотників здійснюють постійне спостереження та вогневий контроль над усіма маршрутами постачання навколо Донецька", – заявили у корпусі.

"Азов" встановив вогневий контроль над маршрутами у Донецьку: відео

Донецьк розташований за 40 кілометрів від східної лінії фронту і є російським оплотом. Однак він стає дедалі вразливішим, оскільки українські війська погіршують російську протиповітряну оборону.

Систематично відстежуючи російські радіоглушники, радари, батареї ЗРК, мобільні гармати та пускові установки, українські війська "руйнують багаторівневу оборонну архітектуру, від якої залежить функціонування російської інтегрованої доктрини протиповітряної оборони". Про це мовиться у розслідуванні Tochnyi.info.

Атаки на ППО Росії – щонайменше 492 з них були здійснені між червнем 2025 року та початком березня 2026 року – є частиною ширшого плану. Знищення потрібних засобів ППО швидше, ніж росіяни можуть їх замінити, призводить до "полегшення ударів по важливіших цілях у глибині російської території", пояснює Tochnyi.info.

Це стало очевидним 14 квітня, коли українські військові літаки пролетіли достатньо близько до Донецького аеропорту, щоб бомбами GBU-39 завдати удару по російському сховищу безпілотників на його території. Дальність цих бомб при скиданні з малої висоти становить лише близько 40 кілометрів.

Такий близький удар по Донецьку пілотованими військовими літаками ще донедавна був неможливим.

Усе частіше українські повітряні операції стають можливими в умовах все більш ліберального повітряного простору над Донецьком. Зараз підрозділи безпілотників "Азову" здійснюють постійне спостереження та вогневий контроль за всіма маршрутами постачання навколо Донецька.

Якщо якісь радіоглушники для заземлення дронів пережили українську кампанію, спрямовану проти російських об'єктів ППО в місті, то внутрішній штучний інтелект дронів Hornet може керувати дронами безпосередньо крізь електронний захист.

Схоже, що Hornet надають пріоритет вантажівкам та іншим логістичним силам, але якщо вони також атакують системи ППО, то це може ще більше послабити контроль росіян над повітряним простором Донецька.

Це, своєю чергою, дозволить українським безпілотникам та військовим літакам завдавати ще сильніших, точніших та частіших ударів у ширшій смузі російського тилу.