У Росії немає невичерпних запасів, якими нас лякають, – військовий експерт

Попри те, що у росіян зараз істотна перевага у зброї та техніці, їхні запаси – скінченні. У них немає "бездонної бочки" з радянськими боєприпасами.

Однак, крім цього, чисельність окупантів на Луганщині зараз теж більша. Вона складає 1 до 7 на користь окупантів. Про це 24 каналу розповів Дмитро Снєгірьов.

Увага Лукашенко посилає сигнали Заходу, – політолог про загрозу з боку Білорусі

Війна технологій

За його словами, а перевага у засобах ураження у військах агресора – 1 до 10. Мовиться про ствольну артилерію та системи реактивного залпового вогню.

"Але ця війна – це війна технологій. Відповідно, якщо на озброєнні Росії є ще зразки радянських часів, наприклад, "Гради", "Смерчі", чи "Урагани". Їхня дальність ураження – від 20 до 40 кілометрів", – розповів експерт.

Однак американські комплекси HIMARS, які передали Україні, вже якісно змінили хід військового протистояння.

Невичерпні запаси Росії – міф

Як додав експерт, зараз лунають казки, що у Росії є невичерпний запас артилерійських снарядів ще радянських часів.

Це відверта маячня. Наразі зафіксували перекидання з території Білорусі до ста ешелонів з боєприпасами. Плюс ми зафіксували перекидання з тилових районів Росії (за 5 тисяч кілометрів) ешелонів з артилерійськими снарядами,

– пояснив Снєгірьов.

Це говорить про те, що на силових базах накопичення безпосередньо поблизу з кордоном з Росією, артилерійські снаряди уже вичерпано. Ба більше, окупанти змушені переходити з калібру 122 на 152.

"Це все говорить про те, що у Росії немає невичерпних запасів, якими нас лякають", – наголосив військовий експерт.

Натомість перехід на калібр НАТО дозволяє Україні отримати більшу кількість боєзапасу. А це приблизно 40 країн-виробників. До цього ми закупляли "радянський мотлох" у країнах колишнього Варшавського договору.

Однак, як він вкотре наголосив, в окупантів арсенал – не бездонний. Ми його вже вичерпали.

Увага – Росія змінює стратегію війни: дивіться відео стріму Трощук та Шарафмала