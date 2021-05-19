У Росії немає союзників, вона залишилась одна, – російський історик Зубов

Після розпаду комуністичного режиму Росію сприймали як нормального партнера, але з поганими моментами минулого. Зараз все змінилось – у Кремля немає союзників.

Про це в інтерв'ю сказав російський історик Андрій Зубов. Він запевнив, що Росія залишилась абсолютно одна.

До теми Звинуватили США: Росія вийшла з договору про відкрите небо

Після розпаду Радянського Союзу Росію прийняли в G7, а також тривали перемовини щодо приєднання до НАТО.

Все це було, але пройшло. Тепер в Росії взагалі немає союзників,

– зазначив Зубов.

За його словами, навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не приїхав на парад 9 травня до Росії.

Влада Росії не мріє завоювати весь світ, – Зубов

На парад до Путіна в гості приїхав тільки президент Таджикистану Емомалі Рахмон

Історик зауважив, що Росія залишилась одна, а всі домовленості з нею підписують лише з питань безпеки.

"Це дуже невигідна позиція. Нинішня влада Росії, на відміну від комуністичного періоду, не мріє завоювати весь світ. Сталін, Брежнєв і Хрущов мріяли про світове панування, над ними була ця фантастична доктрина. Все це пройшло", – запевнив Зубов.

Він пояснив, що Кремль хоче зберегти свою Росію для того, щоб з неї черпати багатство, а жити з насолодою розвинутих культурних західних країн.

Вчити там (у розвинених країнах – 24 канал) дітей, утримувати там коханок і дружин, самим відпочивати там на пенсії,

– розповів Зубов.

Однак, як запевнив історик, ці мрії – нездійсненні. Зараз Кремль закритий в своїй країні, яка все більше їх ненавидить.

"Люди бачать, що країну запроторили у бідність, якої не було останні 10 років. Вже й Крим не милий, і відпочивати там погано, адже півострів став брудним", – додав Зубов.

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Зубовим: відео