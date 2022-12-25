У Росії неочікувано помер ще один генерал: він був представником Росії при НАТО

В Росії помер колишній головнокомандувач Сухопутними військами збройних сил генерал Олексій Маслов. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

РосЗМІ повідомили, що Маслов помер в одній із московських лікарень. Йому було 69 років.

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Що відомо про Маслова

Посаду головнокомандувача Маслов обіймав із 2004 по 2008 рік. Цікаво, що його вважали прибічником співробітництва з Північноатлантичним Альянсом.

Після звільнення з посади командувача, у серпні 2008 року він очолив представництво росії при НАТО в Брюсселі.

В останні роки працював спеціальним представником АТ "Концерн "Уралвагонзавод" з військово-технічного співробітництва.

Загадкові смерті в Росії почастішали

До слова, сьогодні в Росії також повідомили про смерть Олександра Бузакова – він був гендиректором компанії "Адмиралтейские верфи", що виготовляє підводні човни, які носять крилаті ракети "Калібр".

Схоже, що на Росії продовжуються зачистки. Працювати в Кремлі стає дедалі небезпечніше. Влітку дуже активно розширювався список загадкових смертей топменеджерів російських компаній, які близькі до російської влади.

До слова, нещодавно ЗСУ ліквідували двох капітанів російської армії: Владіміра Дегтяренко; Стєпана Полєтаєва.

Українські захисники ліквідували щонайменше 10 чинних генералів російської армії. Ще у травні в Росії підтвердили загибель генерал-майорів: Андрія Суховецького та Володимира Фролова.