Путін заявляє, що часткова мобілізація в Росії закінчилась уже давно, однак відповідного указу про це не було. Тому й ворожі військкомати продовжують відправляти росіян на загибель в Україну, хоча й останні час від часу закидують їх коктейлями Молотова.

Про інцидент, який стався у ніч проти 26 лютого у Сосновому Бору в Ленінградській області інформує 24 Канал з посиланням на ворожі телеграм-канали. Власне, у цьому населеному пункту невідомий здійснив підпал військкомату.

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Ймовірно, чоловіка очікує в'язниця

Встановлено, що невідомий був у чорній толстовці, чорних штанах та в балаклаві. Близько 03:00 він підійшов до військкомату на вулиці Комсомольській, дістав із пакета 4 скляні пляшки, а потім кинув дві з них у будівлю та втік світ очі.

Одна з пляшок влучила у вікно Соцфонду, який розміщується в одній будівлі з військкоматом, а інша – просто-таки не спалахнула. Водночас ще два коктейлі Молотова розбилися об металеву віконну раму.

Очевидці викликали екстрені служби. Пожежники, які прибули на місце, загасили вогонь за 20 хвилин. Постраждалих немає,

– написали російські ЗМІ.

Окрім того, вони констатували, що вигоріло пластикове облицювання стелі Соцфонду, що має площу у два квадратні метри. Також зауважимо, що приміщення військкомату залишилось неушкодженим.

До Кобзона не хоче ніхто

Це далеко не перший випадок, коли громадянин Росії кинув у військкомат підривну суміш. Очевидно, представники ворожої держави розуміють, що на фронті на них очікує смерть та треба робити хоч щось, аби не відправитись на війну.

Згадаємо, що від початку широкомасштабного вторгнення станом на 26 лютого загинуло 148 130 загарбників. Лише за минулу добу – 660 осіб.

Також у ДПСУ повідомили, що прикордонники в ближньому бою ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Внаслідок цього 9 росіян відправились до Кобзона, ще 5 – на лави "300-тих".

Поліція Росія, яка прибули на місце події, виявила там фрагмент шийки від скляної пляшки та запальничку. Власне, зараз ворожі силовики встановлюють особу зловмисника та навіть розмірковують над відкриттям кримінальної справи.



Втрати ворога за рік широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу