Росії невигідно зараз приєднувати Донбас, – постпред України в ООН Сергій Кислиця

Росія поки не буде прискорювати процес приєднання Донбасу до своєї території. Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця вважає, що наразі це Кремлю невигідно.

Про це Кислиця повідомив в інтерв'ю.

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Для Росії приєднання Донбасу зараз буде катастрофою

Жодної користі від такого кроку Кремль не отримає – ані економічної, ані політичної, ані соціальної.

Тому що вона (Росія – 24 канал) цей тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародне співтовариство. Це для РФ буде повною катастрофою,

– вважає Кислиця.

Мета Москви – послаблення сусідів

Проте, додав дипломат, Москва таки має на меті максимальне знесилення та поглинання України.

Інтересам Москви, як і раніше, відповідає знекровлення, послаблення сусідів. Їй потрібно, щоб усі сусідні країни не мали можливості протистояти,

– зазначив Кислиця.

Путін заявив, що "не залишить Донбас"

Зазначимо, нещодавно президент Росії Володимир Путін повідомив, що Росія "не залишить Донбас". Щодо приєднання території, то глава Кремля зауважив, що це складне питання і його вирішення повинно бути на користь усіх росіян.

Таке висловлювання Путіна довелось пояснювати його прессекретарю Дмитру Пєскову. Він зазначив, що глава Кремля говорив про те, що на Донбасі не можна покинути російськомовних громадян. Адже, переконаний Пєсков, окрім Росії їм начебто допомогти нікому.