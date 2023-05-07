У Росії ниють про "теракт": Україна нібито хотіла пошкодити літаки А-50

Російські пропагандисти заявили, що буцімто Україна намагалася дронами атакувати аеродром в Іванівській області. Окупанти вже скиглять, що "диверсанти" хотіли пошкодити літаки А-50.

У російській ФСБ уже класифікували цей інцидент як "теракт", а в усьому звинувачують "українських диверсантів". Ба більше, окупанти навіть "з'ясували", як буцімто планували "атакувати" аеродром, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни заявили про "теракт"

Пропагандисти заявили, на військовому аеродромі "Північний", що в Івановській області, буцімто відбулася атака безпілотниками. Її нібито вдалося стримати.

Дивіться на карті, де планувався інцидент

Російська ФСБ вже кваліфікувала інцидент як "теракт". За їхньою інформацією, він планувався проти літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Ба більше, в Росії вже навіть затримали "підозрюваних" у скоєнні злочину. "Диверсанти", за версією пропагандистів, збиралися на легкомоторному літаку доставити вибухівку з Чернігівської області. Проте пілота й всіх "членів ДРГ" буцімто вдалося затримати в Тульській області. ФСБ стверджує, що вхопити "зловмисників" вдалося нібито під час передачі саморобних вибухових пристроїв.

Проте й на цьому байки пропагандистів не закінчилися. ФСБ продовжила нести маразматичні заяви, що аеродром збиралися атакувати дронами з вибухівкою, яку привезли з України. Окрім того, "диверсанти" буцімто працювали за вказівкою ГУР МО України.

Разом з тим, ще один кремлівський пропагандистський ресурс заявив, що під так звану "атаку дронів" потрапила не лише Івановська область. У Новосибірську нібито знайшли дрон з камерою поблизу авіаційного заводу, де виготовляють елементи до бомбардувальників Су-24. "Джерела" пропагандистів розповіли, що квадрокоптер нібито знайшли поблизу в'їзду на територію заводу імені Чкалова.

Дивіться на карті, де розташований завод

Росіяни оглянули дрон, проте вибухівки не знайшли. Нині встановлюють всі обставини інциденту та розшукують власника безпілотника.

Хто відповідатиме за "атаку" дронів у Москві

Днями раніше у мережі з'явилися кадри, як невідомий безпілотник буцімто "атакує" Кремль. Що цікаво – відео відразу з усіх ракурсів з'явилося у соцмережах лише у другій половині дня 4 травня, хоча "атака" відбулася нібито вночі 3 травня. Ймовірно, пропагандисти не могли домовитися щодо версії того, що відбулося.

Журналісти помітили, що в інциденті є декілька дивних елементів. По-перше, російський триколор навіть не поворухнувся від вибухової хвилі. По-друге, на даху помітили 2 осіб, які у момент вибуху з невідомих причин були там.

В Офісі Президента прокоментували інцидент досить стримано. Прессекретар Президента України Сергій Никифоров зауважив, що Володимир Зеленський неодноразово підкреслював: "Україна застосовує усі наявні сили й засоби для того, щоб звільняти свої території, а не атакувати чужі".