У Росії – нова хвиля екологічних протестів, що набувають антивоєнного характеру

Росіяни протитестують проти зниження екологічних стандартів. Акції набувають антивоєнного характеру.

Мовляв, нащо Росії нападати на сусідню державу, якщо можна зайнятись облаштуванням своєї території? Про нову хвилю протестів повідомили 1 травня.

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Хоч з російський ринок покинули багато західних будівельних брендів, уряд країни-агресорки вирішив не знижувати темпи будівництва нового житла 2022 року.

Нові рішення російського уряду:

Уряд знижує екологічні стандарти для будівельників та промисловості.

Запровадження нових систем контролю за шкідливими викидами підприємств перенесли на 2024 рік.

Планують дозволити вирубку нерестоохоронних лісосмуг. Це близько 5% російського лісу.

Саме тому росіяни виходять на екологічні протести із закликом подбати про свою країну, а не нападати на іншу.

Екологічна проблема на Одещині

На березі Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили 3 мертвих дельфінів. Сталося це 28 квітня.

Еколог Іван Русєв каже, що вони загинули через дії російських окупантів у Чорному морі.

Росіяни перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Через потужний звук дельфіни не можуть сприймати ехо-сигнали. Тому вони викидаються на берег, де гинуть.

Еколог каже, що кількість загиблих тварин може бути більшою. Зараз це визначити важко.

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