Два фактори від яких залежить, як на Україну вплине зміна міністра оборони Росії

Про заміну Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони Росії говорили вже давно. Одні тільки наїзди Євгєнія Пригожина чого варті, особливо щодо репутаційних втрат Шойгу та Герасимову.

Кардинальних змін очікувати не варто

Корупційні скандали, які почали вилазити назовні в країні, яка існує виключно завдяки корупції, були підготовчим інформаційним артобстрілом.

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Минулого тижня навіть були здійснені кілька інформаційних вкидів про те, що замість Шойгу міністром оборони Росії призначать Сєргєя Суровікіна, який нібито спеціально заради цього повертається до Росії. Але щодо відправленого на заслання генерала інформація не підтвердилася.

Замість Шойгу призначили близького друга Владіміра Путіна – економіста Андрєя Бєлоусова.

Зазначу, що якби на посаду очільника міністерства оборони призначили людину військову, були б більш передбачувані її дії. Насамперед це була б спроба довести Путіну, що новий воєначальник кращий і ефективніший за попереднього, а тому слід було б очікувати різкого загострення бойових дій, всупереч тому є для цього ресурс чи ні. У разі цивільної особи такі форми поведінки властиві роду "лампасоносців" навряд чи очікуються.

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Загалом не думаю, що заміна твердолобого оленяра на економіста матиме для нас більше позитиву, ніж навпаки. Все залежатиме всього від двох факторів.

Перший – чи буде Бєлоусов зайнятий реформуванням і оптимізацією міноборони в умовах війни на виснаження, що для нас було б вкрай негативним.

Другий – чи буде Бєлоусов свої знання та вміння спрямовувати на те, щоб більш філігранно і в значно більших обсягах розкрадати військовий бюджет, що для нас було б просто ідеально.

У будь-якому разі кардинальних, революційних змін у російській військовій машині найближчим часом не передбачається. Проржавілий механізм сам себе не полагодить, скільки не міняй місцями водія.