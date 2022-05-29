У Росії з оборонного підприємства викрали понад 7 тонн титану, необхідного для ракет, – ЗМІ

У Корольові Московської області зі складу одного з найбільших в Росії постачальників зброї невідомі викрали 7 тонн титану, який використовується для виготовлення ракет. Його зуміли вивезти з заводу за підробними документами.

Так, зі складу дочірньої компанії холдингу "Тактичне ракетне озброєння" зуміли вкрасти 7 319 кілограмів титану. Загальна вартість сировини складає 18 мільйонів рублів – близько 270 тисяч доларів.

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Титан вивезли під носом в охоронців

Повідомляється, що злочинці пред’явили на КПП підроблену довіреність і безперешкодно вивезли 7 319 кілограмів титану.

Чому на КПП не розпізнали підробку, чи хтось зі співробітників пов'язаний з крадіжкою і чи видно на камерах обличчя злочинців – розслідує поліція.

Зауважимо, що російське місто Корольов неофіційно називають "космічною столицею Росії", адже воно вважається одним із найбільших науково-виробничих центрів Московської області. Багато місцевих підприємств та інститутів належать до військово-промислового комплексу та ракетно-космічної галузі.

Зокрема на заводі "Тактичне ракетне озброєння" розробляють та виробляють широкий спектр бойових ракетних комплексів і авіаційних систем. У дочірній компанії, де й трапилась крадіжка, виготовляють ракети "повітря-земля" та "повітря-повітря", а також вітрогенератори.

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