У Росії оголосили про "експропріацію" зерна з Херсонщини: згодом заявили, що сайт "зламали"

Російські окупанти заявили, що будуть вилучати надлишок врожаю фермерів Херсонщини. Через якийсь час вони повідомили, що сайт буцімто зламали.

Відповідну заяву розмістили на сайті Законодавчих зборів Красноярського краю. Вилучення врожаю необхідне загарбникам через західні санкції.

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Окупанти заявили, що вилучатимуть надлишок врожаю на Херсонщині

На сайті Законодавчих зборів Красноярського краю опублікували заяву про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону". Комітет у справах села та агропромислової політики прийняв ухвалу про ініціювання постачання української сільгосппродукції.

"Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні, експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання", – мовиться у заяві російських окупантів.

Також у заяві мовиться, що за вилучення врожаю в українських фермерів депутати проголосували одноголосно. Окрім цього, після своєї міфічної "перемоги" загарбники планували експропріювати сільгосппродукцію й з інших південних регіонів України.

Пізніше у телеграмі "Парламент на Енисее" повідомили, що офіційний сайт Законодавчих зборів буцімто зламали.

Новина про так звані постачання продовольства з України – фейк. Вона видалена зі стрічки. Наразі сайт працює у звичайному режимі,

– мовиться у повідомленні.

Там додали, що посилили заходи безпеки захисту сайту від сторонніх втручань, а інформацію про злам нібито передадуть правоохоронцям.



Окупанти, ймовірно, планували вилучити надлишки врожаю на Херсонщині / Скриншот сайту ЗЗКК

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