У Росії та в окупованому Криму заблокували сайт hromadske

Сайт українського мовника hromadske заблокували на території Росії та в окупованому Криму. Це сталося через матеріал про арешти кримських татар, опублікований ще у 2016 році.

Генпрокуратура Росії вимагала заблокували 2 матеріали про кримських татар. Втім, це призвело до блокування доступу до всього сайту.

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Причини блокування сайту hromadske

Все тому, що російська генпрокуратура визнала "екстремістським" інтерв'ю з правозахисником Гасаном Гаджиєвим. Він є також членом партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої на території Росії. У згаданому матеріалі Гаджиєв поділився інформацією про репресії щодо кримських татар в окупованому Криму. Розповів, зокрема, про арешти своїх соратників.

Генпрокуратура Росії заблокувала доступ до матеріалу за двома посиланнями. Втім, оскільки обмеження відбувається через HTTPS, зник доступ і взагалі до всього сайту.



Обмеження доступу до матеріалів призвело до блокування сайту / Скриншот

Таке відбувається не вперше

Варто зауважити, що до таких дій у державі-агресорці вдавалися й раніше. Доступ безпосередньо до інтерв'ю з Гаджиєвим там обмежили ще у 2016 році.Тоді ж заблокували й випуск програми "Громадское на русском", а саме – " Крестный ход на Киев, НАТО – Россия, Хизб ут-Тахрир".

Коротко про справу "Хізб ут-Тахрір"