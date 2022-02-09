У Росії та в окупованому Криму заблокували сайт hromadske
Джерело:"Роскомсвобода"
Сайт українського мовника hromadske заблокували на території Росії та в окупованому Криму. Це сталося через матеріал про арешти кримських татар, опублікований ще у 2016 році.
Генпрокуратура Росії вимагала заблокували 2 матеріали про кримських татар. Втім, це призвело до блокування доступу до всього сайту.
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Причини блокування сайту hromadske
Все тому, що російська генпрокуратура визнала "екстремістським" інтерв'ю з правозахисником Гасаном Гаджиєвим. Він є також членом партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої на території Росії. У згаданому матеріалі Гаджиєв поділився інформацією про репресії щодо кримських татар в окупованому Криму. Розповів, зокрема, про арешти своїх соратників.
Генпрокуратура Росії заблокувала доступ до матеріалу за двома посиланнями. Втім, оскільки обмеження відбувається через HTTPS, зник доступ і взагалі до всього сайту.
Обмеження доступу до матеріалів призвело до блокування сайту / Скриншот
Таке відбувається не вперше
Варто зауважити, що до таких дій у державі-агресорці вдавалися й раніше. Доступ безпосередньо до інтерв'ю з Гаджиєвим там обмежили ще у 2016 році.Тоді ж заблокували й випуск програми "Громадское на русском", а саме – " Крестный ход на Киев, НАТО – Россия, Хизб ут-Тахрир".
Коротко про справу "Хізб ут-Тахрір"
- "Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія. У низці країн світу вона вільно функціонує, але от у Росії – заборонена.
- Окупанти звинувачують у причетності до "Хізб ут-Тахрір" 25 кримськотатарських активістів. Усіх їх раніше взяли під варту.
- Активістам закидають насильницьке захоплення влади. Деяким – також організацію діяльності терористичної організації.