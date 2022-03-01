У Росії перебої в Instagram, Facebook та TikTok, – Downdetector

Росіяни вважають вторгнення в Україну "спецоперацією" та ведуться на пропаганду Путіна в соцмережах. Проте зараз росіяни мають перебої в інстаграмі, фейсбуці та тіктоці.

Відповідні повідомлення зафіксував сайт Downdetector, який відстежує неполадки на популярних інтернет-ресурсах.

До теми Українців закликають вступати до інтернет-військ: які бойові завдання дають

Раніше росіяни пожалілися на блокування акаунтів пропагандистів та просування повідомлень з правдою про події в Україні. Мовляв, соцмережа "відмовляється виконувати російське законодавство".



Перебої в соцмережах росіян / Скріншот

Додамо, що Україна звернулася до низки компаній через напад Росії й просить допомоги. Серед них – YouTube, Meta та Netflix. У такий спосіб Україна прагне не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!