У Росії перекрили трасу Перм – Єкатеринбург через масштабну лісову пожежу

У Росії продовжує вирувати масштабна лісова пожежа. Через сильне задимлення влада вирішила заборонити рух трасою Перм – Єкатеринбург.

Відомо, що перекрили ділянку з 318 по 326 кілометр автодороги Р-242 Перм – Єкатеринбург.

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На під'їздах до небезпечної ділянки траси чергують співробітники дорожньо-патрульної служби Росії. Вони пояснюють водіям ситуацію та розповідають про варіанти об'їзду.

У Свердловській області стовпчик термометра кілька днів поспіль вдень не опускається нижче +34 градусів Через це в регіоні виникли природні пожежі. За інформацією регіональних влад, 24 серпня на території області було 42 природних пожежі.

На оприлюднених у мережі кадрах видно стовпи вогню на деревах по обидва боки від дороги. Від масштабної пожежі виходять сильні клуби темного диму, що накривають автошлях.

Трасу Перм – Єкатеринбург: дивіться відео

Варто нагадати, що у Росії почався пожежонебезпечний сезон, а режим надзвичайного стану ввели у шести регіонах.

Від пожеж потерпають й інші міста Росії