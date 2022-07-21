росіяни вбили у Бєлгородській області місцевого депутата і брешуть, що це зробила Україна

росіяни обстріляли свої ж 2 села у Бєлгородській області, щоб спихнути провину на Україну. Під час цих обстрілів загинув один з місцевих депутатів.

20 липня росіяни обстріляли села Журавльовка та Нехотєєвка у Бєлгородській області. Про це 24 каналу розповіли джерела у розвідці.

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Раніше росіяни казали, що всі люди з цих населених пунктів будуть евакуйовані та відселені. Цікаво, що села почали обстрілювати після того, як військові дізналися, що там перебуває місцевий депутат.

росіяни вбили депутата Миколу Дегтярьова

Дізнавшись, що на місці перебуває 63-річний місцевий депутат Микола Дегтярьов, російські військові почали обстрілювати Журавльовку та Нехотєєвку. Чиновник загинув на місці від численних поранень. Тепер російські ЗМІ розганяють фейк про те, що російського політика нібито вбила Україна.

У Мелітополі окупанти збили свій же дрон

Сьогодні вночі, 21 липня, у Мелітополі було неспокійно – приблизно опівночі мешканці міста почули вибухи.

Згодом неподалік почалась пожежа. Виявилось, що російські загарбники збили свій же літаючий об'єкт. Внаслідок його падіння загорілися 2 поля.

Загалом міський голова Іван Федоров наголосив, що загроза для мирних жителів Мелітополя зростає – росіяни знаходять все новіші способи того, як використати цивільних, як живий щит.

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