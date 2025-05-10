Святкували "побєдобєсія" до смерті: у Росії учасник "СВО" привіз гранату, яка вибухнула

Смертельний інцидент стався у Підмосков'ї під час святкувань 9 травня. В одній з багатоповерхівок вибухнула граната, яка вбила двох людей.

Як повідомляють росЗМІ, загиблими виявилися 34-річний Сергій та його 45-річний тезка. Чоловіки разом із дружинами зібралися на сімейних посиденьках у компанії алкоголю, передає 24 Канал.

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Що відомо

Один із них, попередньо, був учасником війни в Україні. У якийсь момент він дістав бойову гранату, аби показати її знайомим. Опісля дружини пішли у магазин за цигарками, а чоловіки вийшли на сходи покурити, прихопивши з собою боєприпас. Незабаром звідти пролунав вибух. Обидва росіянини загинули на місці.

Жінки саме повернулися з магазину, але вони ще не встигли піднятися нагору та вижили. У 40-річної Світлани розірвало барабанну перетинку і сильно вдарило по голові вибуховою хвилею, до струсу мозку, а у 32-річної Інни сталася істерика та шок. Звідки у Сергія взялася граната з'ясовують слідчі.

До слова, у Києві люди вирішили відсвяткувати "дєнь пабєди" в парку Слави, використовували заборонену символіку та співали російські пісні.