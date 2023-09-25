Під Оренбургом горіла нафтобаза: один чоловік зник безвісти, а ще один у важкому стані

У Росії неспокійно. На території нафтобази біля Оренбурга з невідомих причин спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ пишуть, що поблизу Оренбурга спалахнула нафтобаза. Відомо про щонайменше одного постраждалого та одного зниклого, передає 24 Канал.

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Горіло 500 квадратів

На території нафтобази "Енергоресурс" біля селища Холодні Ключі Оренбурзького району 24 вересня спалахнула сильна пожежа. Горіло п'ять цистерн із сирою нафтою по 60 кубів кожна. РосЗМІ пишуть, що вогонь охопив 500 квадратів, але рятувальникам вдалося "швидко" впоратися: пожежу ліквідували за півтори години.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік, який працював на нафтобазі водієм. 47-річного жителя Росії у шоковому стані госпіталізували з опіками всіх трьох ступенів понад 50% тіла. Ще один 37-річний співробітник підприємства вважається зниклим безвісти.

Причини пожежі встановлюються.

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